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В акватории водохранилища у Курской АЭС ограничили активность

Смирнов: оперштаб ограничил активность в акватории водохранилища у Курской АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

В связи с действующим режимом контртеррористической операции (КТО) в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне, где расположена Курская АЭС, ограничили активность. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что в рамках запрета в районе Курчатовского водохранилища нельзя будет организовывать и проводить мероприятия. Также под ограничения попали рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств.

«Кроме того, в пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий», — добавил Смирнов.

16 августа УВД военно-гражданской администрации Харьковской области заявило, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям.

Минобороны РФ, комментируя данные сведения, заявило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской атомной электростанции.

Ранее были раскрыты планы Киева блокировать Курскую АЭС.

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