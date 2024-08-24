В Днепропетровской области Украины заявили о поражении инфраструктуры

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что в Никопольском районе были повреждены объекты инфраструктуры.

«По его словам, артиллерией и БПЛА был атакован Никопольский район, пострадавших среди мирного населения нет, но повреждения получили строения, также произошло несколько пожаров. В частности, по его словам, была повреждена пятиэтажка, а также четыре частных дома и хозяйственное сооружение.

«Изуродованная инфраструктура, частное предприятие, амбулатория», — добавил Лысак.

24 августа сообщалось, что взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.