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«Падали шезлонги, листья летели»: туристка — о шторме в Сочи

Туристка рассказала о закрытых верандах и падающих шезлонгах из-за шторма в Сочи

В Сочи из-за неожиданно начавшегося шторма были закрыты веранды ресторанов, однако люди «до последнего» не хотели выходить из моря. Об этом «Газете.Ru» рассказала туристка Татьяна. По ее словам, сейчас погода успокоилась, но купаться все еще запрещено.

«Днем был шторм, волны сильные, гроза, гром, падали шезлонги, листья летели много. Самое страшное, что были люди в море на яхтах. Ну, вроде все вернулись обратно. Мы живем на Черноморской, 19, у нас тут не падали деревья. Шторм начался неожиданно, но приходили СМС о штормовом [предупреждении]. Люди как обычно до последнего сидели в море. Сейчас спокойно, но пляжи закрыты, купаться не разрешают. Веранды были закрыты. Сейчас уже открыто. Мы на данный момент в ресторане, тут на верандах сидят», — сказала она.

24 августа стало известно, что в Сочи временно закрыли все пляжи из-за ухудшения погодных условий. Неблагоприятный прогноз погоды в городе действует с 23 по 25 августа включительно.

Как сообщал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, в аэропорту было задержано более десяти рейсов, а 20 самолетов, которые не смогли сесть из-за непогоды, ушли на запасные аэропорты в Минводах, Грозном, Владикавказе, Элисте, Махачкале и Ставрополе. Сейчас они вылетают обратно в Сочи.

Ранее 20-летнюю девушку унесло волной в море в Сочи.

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