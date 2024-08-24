Россиянин вез 11 тысяч незаконно добытых живых раков на 1,5 млн рублей и попался полиции

В Башкирии полицейские поймали мужчину, который вез в машине 11 тысяч незаконно добытых живых раков. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел неподалеку от деревни Ашит. Полицейские остановили автомобиль под управлением 48-летнего россиянина и обнаружили в машине 26 мешков с живыми речными раками. В них находилось около 11 тысяч особей общим весом в 324 килограмма.

Выяснилось, что около 80% членистоногих являлись «молодняком», вылов которого запрещен. Стоимость незаконно добытых раков оценили в 1,5 млн рублей. Мужчина пояснил, что планировал сбыть их в городе Благовещенске. Разрешительные документы на товар у него отсутствовали.

Возбуждено уголовное дело. С фигуранта взяли обязательство о явке. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Раков отпустили в естественную среду обитания.

Ранее молодой сахалинец попался на незаконной ловле лосося и стал фигурантом дела.