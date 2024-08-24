Пьяная женщина выпала из окна в Петербурге и попала в больницу

В Петербурге женщина в состоянии алкогольного опьянения упала с высоты. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Савушкина в Приморском районе. Пьяная женщина выпала из окна квартиры на втором этаже, очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшая рассказала, что ее избивал сожитель.

Получившей травмы женщине оказали первую помощь и доставили ее в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее повреждения ног и таза. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

До этого в Петербурге девушка, поссорившаяся со своим молодым человеком, выпала с девятого этажа. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее мальчик с аутизмом выпал из окна в Петербурге, оставшись без присмотра.