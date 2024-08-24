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Наркокурьеры перевозили гашиш в надувной лодке и попались полиции в Архангельской области

В Архангельской области поймали наркокурьеров, перевозивших гашиш в лодке

В Архангельской области полицейские поймали наркокурьеров, которые перевозили гашиш в надувной лодке. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на автодороге М-8 «Холмогоры». Полицейские остановили автомобиль с двумя мужчинами внутри и во время досмотра обнаружили в багажнике спущенную резиновую лодку, в корпусе которой находились три свертка с растительным веществом. Исследование показало, что это гашиш массой 960 граммов. Кроме того, у них нашли еще 12 граммов гашиша и 46 граммов амфетамина, которые злоумышленники планировали употребить самостоятельно.

По версии правоохранителей, мужчины работали курьерами на нелегальный интернет-магазин наркотиков. Изъятые вещества они везли из Ленобласти и планировали распространить в Архангельске при помощи тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Красноярске чиновник попался на распространении наркотиков.

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