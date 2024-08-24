Пьяная москвичка бросила своего ребенка в подъезде и ушла

В Москве женщина бросила своего ребенка в коляске в подъезде и ушла. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в многоквартирном доме на Бескуднковском бульваре. Жильцы обнаружили в подъезде на 13-м этаже брошенного ребенка в коляске.

Предварительно, ребенка на лестничной клетке оставила его мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента начали процессуальную проверку, ее ход контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Сообщается также, что личность матери ребенка установлена. Жизни и здоровью малолетнего на данный момент ничего не угрожает.

До этого в Бурятии женщина жестоко избила трехмесячного младенца из-за плача. Россиянка схватила мальчика, ударила его рукой по лицу и бросила на пол. Затем она подняла ребенка, положила его на край кровати и уснула.

Ранее пропавшего год назад в Карелии ребенка нашли у сектантов.