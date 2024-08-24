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В ФРГ не исключили «террористические мотивы» в нападении на городском фестивале

Прокурор Касперс: атака в Золингене могла иметь «террористические мотивы»

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Michael Probst/AP

Нападение на посетителей фестиваля в немецком городе Золинген может иметь «террористические мотивы». Об этом в эфире телеканала Phoenix заявил старший прокурор (Генпрокуратура Дюссельдорфа) Маркус Касперс.

«С учетом всех обстоятельств мы исходим из того, что нельзя исключать начальное подозрение в террористически мотивированном преступлении», — сказал прокурор.

Каспер добавил, что если подобная информация будет подтверждена, то расследование дела перейдет в юрисдикцию Федеральной прокуратуры в Карлсруэ.

Также старший прокурор прокомментировал информацию о задержании подростка по делу о нападении. По его словам, задержание было связано с тем, что подозреваемый разговаривал с молодым человеком перед нападением.

Нападение на фестивале произошло накануне вечером. В результате случившегося по меньшей мере три человека получили травмы несовместимые с жизнью. Один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил, что спасатели боролись за жизни девяти человек. Полиция ищет мужчину арабской внешности.

Утром 24 августа спецназ полиции Германии задержал первого подозреваемого в нападении на гостей фестиваля в городе Золинген.

Ранее цирковой медведь напал на дрессировщика во время выступления в Бийске.

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