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Погибший в ИК-19 заключенный хотел отправиться на СВО

Baza: погибший в волгоградской ИК-19 заключенный хотел отправиться на СВО

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Один из заключенных, погибших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, хотел отправиться на специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 34-летний С. Башкатов был мобилизован в сентябре 2022 года, получил ранение, попал в госпиталь, но не вернулся в часть. В мае текущего года мужчина получил пять лет лишения свободы по статье «Дезертирство».

Две недели назад заключенный сообщил семье, что подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться на СВО.

23 августа четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных в ИК-19 в Суровикино (Волгоградская область). В результате захвата заложников, не считая самих бунтовщиков, погибли восемь человек — четыре сотрудника ИК и четыре заключенных.

Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН.

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