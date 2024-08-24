Погибший в ИК-19 заключенный хотел отправиться на СВО

Один из заключенных, погибших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, хотел отправиться на специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 34-летний С. Башкатов был мобилизован в сентябре 2022 года, получил ранение, попал в госпиталь, но не вернулся в часть. В мае текущего года мужчина получил пять лет лишения свободы по статье «Дезертирство».

Две недели назад заключенный сообщил семье, что подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться на СВО.

23 августа четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных в ИК-19 в Суровикино (Волгоградская область). В результате захвата заложников, не считая самих бунтовщиков, погибли восемь человек — четыре сотрудника ИК и четыре заключенных.

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