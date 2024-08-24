В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды у порта «Кавказ» после атаки ВСУ

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что специалисты не зафиксировали превышений концентрации вредных веществ в окрестностях морского порта «Кавказ». Сообщение приводит ТАСС.

«Показатели все в норме, превышения вредных веществ нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что микробиологические, санитарно-гигиенические, вирусологические показатели соответствуют установленному нормативу.

В ведомстве добавили, что пробы собирались в районе пляжа поселка Ильич в окрестностях порта.

Днем 22 августа украинская армия нанесла удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области. Позднее украинские войска подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани. Соответствующее заявление сделал спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. В порту «Кавказ» ликвидируют разлив нефти.

Ранее в ВСУ описали цель вторжения в Курскую область фразой «чтобы все офигели».