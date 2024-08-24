В Сочи из-за плохой погоды ряд самолетов перенаправили на запасные аэродромы

Экипажи нескольких пассажирских самолетов, направлявшихся в Сочи, решили совершить посадку на запасных аэродромах из-за ухудшения погодных условий в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы местной воздушной гавани.

Представители аэропорта уточнили, что в Сочи зафиксировали усиление ветра.

«Для обеспечения безопасности полетов по состоянию на 15:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru») экипажами 20 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Элиста)», — говорится в заявлении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что аэропорт в Сочи работает по фактической погоде. Обслуживание пассажиров не прекращалось.

В частности, вылет уже прибывших в город самолетов в обратном направлении осуществляется в соответствии с графиком. Однако рейсы, запланированные к выполнению на воздушных судах, севших на запасных аэродромах, могут быть задержаны.

«Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров», — подчеркивается в публикации.

Также из сообщения следует, что для удобства граждан руководство сочинского аэропорта решило временно увеличить число операторов колл-центра и выставить дополнительные кулеры с водой в зонах ожидания. Кроме того, в воздушной гавани начал работать оперативный штаб. Он будет принимать необходимые управленческие решения, исходя из изменения погодных условий.

Ранее в аэропорту Ижевска из-за тумана был нарушен график вылета самолетов.