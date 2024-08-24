Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юге Москвы загорелся многоэтажный дом

В московских Кузьминках произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге российской столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В материале уточняется, что загоревшееся здание находится в районе Кузьминки.

Публикация дополнена видео, снятым на месте происшествия. На кадрах видно, что огонь охватил несколько помещений на третьем этаже. Также на записи видно, как к дому подъезжает машина с сотрудниками МЧС РФ.

Никакой официальной информации о возгорании к текущему моменту не поступало.

21 августа в жилом доме, расположенном в московском районе Южное Чертаново, произошел взрыв и начался пожар. Telegram-канал SHOT сообщал, что здание находится на улице Газопровод.

Огонь охватил квартиру на девятом этаже. После этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали из помещения женщину с ребенком.

При этом в пресс-службе МЧС РФ заявили, что при тушении огня никто из спасателей не пострадал. Таким образом в ведомстве отреагировали на распространившиеся в сети сведения о том, что один из огнеборцев якобы перестал выходить на связь.

Ранее в подмосковном городе Лобне при пожаре в жилом доме пострадали люди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами