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Следователи начали поиск возможных сообщников захвата заложников в ИК-19

СК ищет возможных сообщников в захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

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Depositphotos

Следственный комитет (СК) РФ выясняет возможных сообщников террористов, захвативших заложников в ИК-19 Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — заявил собеседник агентства.

По данным источника, также ведется установление круга общения осужденных, которые в настоящее время находятся на свободе.

Отмечается, что в состав следственной группы, которая ведет расследование уголовного дела, возбужденного после захвата заложников в ИК-19, вошли наиболее опытные сотрудники СК.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных во время заседания дисциплинарной комиссии. Трое из захваченных заложников получили колото-резаные раны несовместимые с жизнью. Еще четверо сотрудников, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из них не выжил.

Вероятной причиной бунта мог стать запрет руководством колонии на чтение религиозной литературы и использование молитвенных ковриков. Также сообщилось, что в колонии постригли и побрили всех радикалов наголо.

Около 16:00 начался штурм ИК-19, в ходе которого снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области обезвредили четверых заключенных.

ФСИН проверит сотрудников ИК-19, которые, предварительно, за взятку доставили заключенным ножи и символику запрещенного ИГ (организация запрещена в России). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Последние новости о произошедшем собрала «Газета.Ru».

Ранее раскрыли имена заключенных в волгоградской колонии.

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