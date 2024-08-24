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Неизвестный пешком пробрался из РФ в Финляндию

Yle: неизвестный незаконно пересек границу Финляндии и РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Неизвестный незаконно пересек российско-финляндскую границу в районе города Кухмо. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную охрану Кайнуу.

По данным компании, человек пришел с территории РФ и пересек границу пешком. По информации пограничников, он попросил власти Финляндии предоставить ему убежище.

Пограничная охрана начала предварительное расследование, отмечает Yle. Сотрудники службы связались с российскими коллегами по этому поводу.

Перешедший границу человек уже задержан. Сотрудники пограничной службы отказались от раскрытия подробностей, ссылаясь на следственные действия.

До этого русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) потребовало от властей Финляндии назвать точные критерии для открытия границы с Россией. В обществе обратили внимание, что до этого чиновники заявляли, что граница закрыта из-за так называемой направляемой миграции.

Ранее в Финляндии заговорили о новом дружественном договоре с Россией.

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