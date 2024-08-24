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В ХМАО задержали двух высокопоставленных чиновников

В ХМАО задержаны два высокопоставленных чиновника из окружного дептранса

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Depositphotos

В Ханты-Мансийском автономном округе по уголовному делу проходят два чиновника из окружного департамента транспорта. Об этом сообщает издание Neft.

Речь идет о замдиректора департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрее Середневе и начальнике управления транспорта Ольге Власовой. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве в составе организованной группы.

По версии следствия, они вместо того, чтобы закупить 165 автобусов в рамках транспортной реформы Нижневартовска у производителя, приобрели их у посредника, из-за чего стоимость техники выросла. Ущерб бюджету региона оценивается в 846 млн рублей.

В Следственном управлении СКР по Югре подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако деталей расследования пока не раскрыли.

До этого сообщалось, что замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы МВД Дагестана по делу о коррупции.

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