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Десять человек попали в больницу после съезда автобуса в кювет в Новосибирской области

В Новосибирской области десять человек попали в больницу после ДТП с автобусом

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В Новосибирской области автобус съехал в кювет, десять человек попали в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 августа в Черепановском районе. Водитель автобуса, который двигался по маршруту «СузунЧерепаново» по ходу движения съехал в кювет. В этот момент в салоне транспортного средства находились десять пассажиров.

В результате всех пассажиров доставили в медицинское учреждение. Точное число пострадавших в аварии устанавливается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Тюмени водитель маршрутки выгнал школьника, не оплатившего проезд. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

Ранее на видео попал охваченный огнем пассажирский автобус в Подмосковье.

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