Реакция президента Ботсваны на найденный в стране гигантский алмаз стала мемом

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Об этом сообщает Sky News.

На кадрах президент сидит с закрытыми глазами и протянутыми вперед ладонями. Лидер Ботсваны ожидает, когда ему передадут алмаз. Когда женщина кладет его в руки Масиси, тот, еще не открыв глаза, говорит «у-у-у», будучи впечатленным весом в почти половину килограмма. А затем, широко раскрывая глаза, оглядывает алмаз и вскрикивает: «Что?!»

«Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это», — заявил президент Ботсваны, внимательно осмотрев камень.

До этого канадская компания Lucara Diamond сообщала, что обнаружила на месторождении Karowe в Ботсване алмаз весом 2492 карата. Этот камень стал самым большим найденным алмазом за последний 120 лет, он также является вторым по размеру из когда-либо добытых.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения за полгода.