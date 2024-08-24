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Реакция президента Ботсваны на найденный в стране гигантский алмаз стала мемом

Президент Ботсваны был шокирован алмазом в 2492 карата и попал на видео

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Об этом сообщает Sky News.

На кадрах президент сидит с закрытыми глазами и протянутыми вперед ладонями. Лидер Ботсваны ожидает, когда ему передадут алмаз. Когда женщина кладет его в руки Масиси, тот, еще не открыв глаза, говорит «у-у-у», будучи впечатленным весом в почти половину килограмма. А затем, широко раскрывая глаза, оглядывает алмаз и вскрикивает: «Что?!»

«Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это», — заявил президент Ботсваны, внимательно осмотрев камень.

До этого канадская компания Lucara Diamond сообщала, что обнаружила на месторождении Karowe в Ботсване алмаз весом 2492 карата. Этот камень стал самым большим найденным алмазом за последний 120 лет, он также является вторым по размеру из когда-либо добытых.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения за полгода.

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