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Трое мужчин представились полицейскими и похитили прохожего в Петербурге ради выкупа

РЕН ТВ: в Петербурге задержали лжеполицейских, подозреваемых в похищении

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Global Look Press

В Петербурге задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении прохожего под видом полицейских. Об этом со ссылкой на источник сообщат РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 27 июля на Толубеевском проезде. Трое неизвестных подошли к прохожему и представились ему полицейскими, а затем, угрожая оружием, усадили мужчину в автомобиль.

Злоумышленники вывезли похищенного в другой регион, стали угрожать требовать у него 250 тысяч рублей. Мужчина связался со своей супругой и попросил ее собрать деньги для выкупа. Позже преступники привезли пострадавшего к его дому, а его супруга перевела им требуемую сумму.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Стражи порядка задержали предполагаемых похитителей 23 августа.

Ранее в Лениногорске мужчина вывез подростка на окраину города и угрожал.

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