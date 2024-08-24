В Калужской области загорелся завод по производству пластика

Крупный пожар произошел в селе Ворсино, расположенном в Боровском районе Калужской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичный Обнинск».

В публикации уточняется, что в населенном пункте загорелся завод по производству пластика.

Материал дополнен кадрами с места происшествия. На записи видно, что сотрудники экстренных служб уже прибыли к предприятию и начали тушить пламя.

При этом калужский медийщик Евгений Серкин в своем Telegram-канале рассказал, что пожар произошел в районе фабрики Nestle. По его словам, огонь охватил склад.

Никакой официальной информации о ЧП пока не поступало.

21 августа в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края загорелся завод по производству сахара. Огонь охватил кровлю здания и распространился на площади 10 квадратных метров.

На этом фоне на территории предприятия объявили эвакуацию. Всего к ликвидации возгорания привлекли 26 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специальной техники, подчеркнули в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Ранее в Московской области произошел пожар на заводе сельскохозяйственного машиностроения.