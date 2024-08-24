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В Бурятии женщина жестоко избила трехмесячного младенца из-за плача

В Бурятии женщина избила грудного ребенка, который сильно плакал

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Shutterstock

В Кабанском районе Бурятии местная жительница подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью младенца. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 18 августа в поселке Селенгинск. Местная жительница распивала спиртные напитки с подругой в ночном клубе, под утро вернулась домой и поссорилась с сожителем. Из-за громких криков пары проснулся грудной ребенок, мужчина ушел из дома.

Россиянка схватила трехмесячного мальчика, ударила его рукой по лицу и бросила на пол. Затем женщина подняла младенца, положила его на край кровати и уснула. Утром в дом вернулся сожитель женщины и обнаружил мальчика на полу, пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что жительницу Оренбургской области подозревают в том, что она напала на трехмесячную дочь. Россиянка нанесла младенцу несколько ударов рукой по голове. После произошедшего спасти ребенка не удалось. Известно, что причиной агрессивного поведения стало беспокойное поведение девочки и плач. Женщину оперативно задержали. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье мужчины выбили зубы подростку из-за плача его маленькой сестры.

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