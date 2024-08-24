После посадки самолета посреди леса в Якутии возбудили уголовное дело

После вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве пояснили, что следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Якутская транспортная прокуратура также начала проверку инцидента, который случился в пяти километрах от поселка Солнечного Усть-Майского района республики Саха.

По предварительной информации, утром 24 августа самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в 5 км от поселка Солнечный из-за отказа двигателя.

21 августа самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Минеральных Вод в Надым, был вынужден сделать экстренную посадку в Тюмени. Причиной посадки указана техническая проблема, а именно работа системы кондиционирования воздуха (СКВ).

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов