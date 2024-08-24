Во Франции пытались взорвать синагогу

Взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием автомобилей. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предположительно, в одной из машин был спрятан баллон с газом. Именно это могло стать причиной взрыва. Пострадал сотрудник муниципальной полиции.

На место ЧП прибыли саперы и жандармы.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее «преступной попыткой поджога». Он заверил, что все средства были брошены на поиск злоумышленника. Префект департамента Эро также осудил диверсию и сообщил, что потребовал от правоохранителей усилить меры безопасности в синагогах и других еврейских учреждениях.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов. Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. 6 августа задержали трех боевиков, которые могли быть причастны к этим терактам.

Ранее в Германии осквернили еврейский памятник.