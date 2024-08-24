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Во Франции пытались взорвать синагогу

Взрыв произошел в результате поджога двух машин перед синагогой на юге Франции

Взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием автомобилей. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предположительно, в одной из машин был спрятан баллон с газом. Именно это могло стать причиной взрыва. Пострадал сотрудник муниципальной полиции.

На место ЧП прибыли саперы и жандармы.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее «преступной попыткой поджога». Он заверил, что все средства были брошены на поиск злоумышленника. Префект департамента Эро также осудил диверсию и сообщил, что потребовал от правоохранителей усилить меры безопасности в синагогах и других еврейских учреждениях.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов. Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. 6 августа задержали трех боевиков, которые могли быть причастны к этим терактам.

Ранее в Германии осквернили еврейский памятник.

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