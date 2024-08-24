Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медсестра из Чебоксар отдала мошенникам более 9,4 млн рублей

В Чувашии медсестра перевела мошенникам более 9,4 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Чувашии медработник, напуганная телефонными мошенниками, оформила несколько кредитов и перевела аферистам накопления. Об этом сообщает УСВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 50-летняя жительница Чебоксар, женщина рассказала, что в середине августа с ней в одном из мессенджеров связались неизвестные. Голос незнакомки был похож на голос коллеги из республиканского Минздрава, она сообщила об утечке персональных данных медицинского учреждения и убедила россиянку дождаться звонка сотрудников «спецслужб».

Вскоре с женщиной связался лже-сотрудник полиции и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Для того, чтобы проверить данную информацию, потерпевшая под диктовку подключила в настройках телефона демонстрацию экрана, а потом заходила в личные кабинеты банков. Убедившись в сохранности сбережений, злоумышленник предложил перевести их на «безопасные» счета, в случае отказа грозил уголовной ответственностью.

Пострадавшая оформила четыре кредита на сумму более 4,5 млн рублей, добавила личные сбережения и перевела все деньги на указанные счета. Родственники забеспокоились из-за поведения женщины, но она ничего не смогла объяснить семье. Лишь спустя время, запуганная пострадавшая сумела признаться, что стала жертвой мошенников.

Ранее житель Анапы отдал курьеру 90 млн рублей наличными для зачисления на «безопасный счет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами