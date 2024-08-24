Медсестра из Чебоксар отдала мошенникам более 9,4 млн рублей

В Чувашии медработник, напуганная телефонными мошенниками, оформила несколько кредитов и перевела аферистам накопления. Об этом сообщает УСВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 50-летняя жительница Чебоксар, женщина рассказала, что в середине августа с ней в одном из мессенджеров связались неизвестные. Голос незнакомки был похож на голос коллеги из республиканского Минздрава, она сообщила об утечке персональных данных медицинского учреждения и убедила россиянку дождаться звонка сотрудников «спецслужб».

Вскоре с женщиной связался лже-сотрудник полиции и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Для того, чтобы проверить данную информацию, потерпевшая под диктовку подключила в настройках телефона демонстрацию экрана, а потом заходила в личные кабинеты банков. Убедившись в сохранности сбережений, злоумышленник предложил перевести их на «безопасные» счета, в случае отказа грозил уголовной ответственностью.

Пострадавшая оформила четыре кредита на сумму более 4,5 млн рублей, добавила личные сбережения и перевела все деньги на указанные счета. Родственники забеспокоились из-за поведения женщины, но она ничего не смогла объяснить семье. Лишь спустя время, запуганная пострадавшая сумела признаться, что стала жертвой мошенников.

Ранее житель Анапы отдал курьеру 90 млн рублей наличными для зачисления на «безопасный счет».