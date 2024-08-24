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Член «Дигории» назвал Украину инструментом в руках Запада для ослабления России

Политолог Аджамян: Украина находится в полной зависимости от западных кураторов

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учитывая современные политические реалии, сложно говорить о каком-либо реальном суверенитете Украины. Об этом в День независимости Украины, который отмечается 24 августа, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

По его мнению, сегодня Украина находится в тотальной экономической и военной зависимости от своих западных кураторов.

«С каждым месяцем в мире все меньше тех, кто спорит о том, что это государство – лишь инструмент в руках Запада для ослабления России», — добавил он.

При этом политолог отметил, что Украина на момент распада СССР обладала развитыми промышленностью и сельским хозяйством, серьезной научно-технической базой. Аджамян напомнил, что на тот момент население страны составляло почти 52 млн человек, а сама Украина могла бы стать «мостом» между Западом и Востоком и только бы выигрывала от дружественных отношений как с Россией, так и с ЕС и США.

«До Евромайдана 2014 года торгово-экономические отношения между Россией и Украиной носили особый характер: Россия была для Украины основным торговым партнером. При этом никто не мешал Киеву проводить разновекторную внешнюю политику. Однако высокий уровень коррупции, политическая нестабильность, заигрывание с националистическими силами — все это дестабилизировало государство», — сказал он.

По его словам, в 2014 году в результате госпереворота к власти пришли откровенно русофобские силы, что стало основой для экономической и политической деградации страны.

«Теперь Украина празднует «день независимости», ожидая дозу очередной помощи от Запада, без которой не сможет существовать. Разве такого будущего желали сами украинцы в 1991-ом и, тем более, в 2014 году?» — заключил Аджамян.

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