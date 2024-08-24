В Польше упал третий метеозонд с надписями на кириллице

Неопознанный объект, который предварительно идентифицирован как метеозонд, упал в Подляском воеводстве на востоке Польши. Об этом сообщила радиостанции Radio Bialystok представительница местной полиции Агнешка Скверчиньская.

«Мы получили информацию о том, что в лесном комплексе в населенном пункте Рутки-Коссаки местные жители обнаружили висящий на дереве предмет в оболочке из пенопласта. Скорее всего, это метеорологический прибор», — заявила она.

По словам Скверчиньской, это уже третий подобный случай за неделю. По ее словам, инцидент произошел в пятницу. Утверждается, что объект мог прилететь из-за пределов страны с востока.

Представительница полиции отметила, что в ходе проверки устройства на радиоактивное излучение были обнаружены буквы на кириллице.

До этого сообщалось, что еще два объекта, идентифицированных как метеозонды, были обнаружены 21 и 22 августа. Вызвавшие беспокойство предметы были найдены в лесу неподалеку от города Пиш Варминско-Мазурского воеводства.

Ранее ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область.