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ХАМАС направит делегацию в Каир

В ХАМАС подтвердили информацию об отправке делегации в Каир

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что направит в Каир делегацию, но она не примет непосредственное участие в переговорах о перемирии в Газе. Об этом заявил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк, передает ТАСС.

«В субботу вечером в Каир прибудет делегация ХАМАС под руководством Халила аль-Хейи, чтобы рассмотреть итоги последнего раунда переговоров, состоявшегося в Каире», — заявил он.

Ар-Ришк добавил, что представители движения посетят египетскую столицу по приглашению посредников из Египта и Катара. Представитель ХАМАС подчеркнул, что считает необходимым оказать давление на Израиль. По мнению представителя, это необходимо, чтобы тот «выполнил все договоренности», а также «прекратил препятствовать достижению соглашения».

До этого советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики заявил, что власти Палестины не собираются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС, поскольку не является одной из сторон в конфликте.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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