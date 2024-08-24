Вышедшие на свободу преступники жестоко избили завкафедрой вуза в Липецке, он впал в кому

В Липецке неизвестные напали на 44-летнего завкафедрой вуза в ресторане и жестоко избили его. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Липецк».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ресторане «O, Bistro!». Неизвестные с пистолетами напали на заведующего кафедрой «Уголовное и гражданское право» ЛГТУ и избили его. Злоумышленники разбили ему голову прикладами.

Сообщается, что в результате произошедшего мужчина впал в кому. Подробности его состояния не раскрываются.

По данным источников «Инцидент Липецк», напасть на мужчину могли члены банды Андрея Челышева, которые недавно оказались на свободе после отбытия длительных сроков заключения. При этом распоряжение, по информации Telegram-канала, мог отдать главарь ОПГ, но предполагаемые причины уточняются.

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