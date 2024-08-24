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В Росавиации прокомментировали экстренную посадку Ан-2 с пассажирами в Якутии

Росавиация: пассажиров севшего в лесу Якутии Ан-2 отвезли в поселок Солнечный

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Пассажиров самолета Ан-2, который совершил вынужденную посадку в лесу на склоне горы в Якутии, доставили в поселок Солнечный. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По его словам, на борту было 14 человек – три члена экипажа и 11 пассажиров. Росавиация классифицировала авиационное событие как аварию.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в пяти километрах от поселка Солнечного Усть-Майского района республики Саха.

По предварительной информации, утром 24 августа самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в 5 км от поселка Солнечный из-за отказа двигателя.

21 августа самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Минеральных Вод в Надым, был вынужден сделать экстренную посадку в Тюмени. Причиной посадки указана техническая проблема, а именно работа системы кондиционирования воздуха (СКВ).

Незадолго до того самолет CRJ-100, летевший из Тамбова, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге из-за задымления в багажном отсеке.

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов

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