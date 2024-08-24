Медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН

Все пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) сотрудники УФСИН продолжают получать лечение в опорных медицинских учреждениях Волгограда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Там рассказали, что пациент 1983 года рождения находится в больнице скорой медицинской помощи №25. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Трое пациентов — двое мужчин 1979 года рождения и 1988 года рождения — находятся в Волгоградской областной клинической больнице №1. Состояние здоровья старшего мужчины средней степени тяжести, двое других находятся в тяжелом состоянии.

В администрации заверили, что пострадавшие продолжают получать весь комплекс необходимой медпомощи.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

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