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Подозреваемый в изнасиловании девушки с ДЦП тренер по плаванию отправился на СВО

В Бурятии тренер, подозреваемый в изнасиловании девушки с ДЦП, отправился на СВО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Бурятии тренер по плаванию, арестованный по подозрению в изнасиловании девушки с ДЦП, отправился на СВО. Об этом сообщает депутат Госдумы Вячеслав Мархаев.

По сообщению Мархаева, инцидент произошел в Улан-Удэ. Мать девушки с диагнозом ДЦП и умственная отсталость, являющейся инвалидом первой группы, рассказала, что дочь неоднократно насиловал тренер по плаванию. Мужчина назначил ей сеансы массажа, во время которых все и происходило.

Тренера арестовали по подозрению в надругательстве и угрозах физическим устранением, однако он до суда убыл в зону проведения СВО. По словам женщины, в документах по его отъезду при этом указана более легкая статья, наказуемая денежным штрафом. Мать девушки призвала разобраться в ситуации.

Ранее мать двоих детей из Сибири решила отправиться на работу в зону СВО.

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