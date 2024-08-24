Подозреваемый в изнасиловании девушки с ДЦП тренер по плаванию отправился на СВО

В Бурятии тренер по плаванию, арестованный по подозрению в изнасиловании девушки с ДЦП, отправился на СВО. Об этом сообщает депутат Госдумы Вячеслав Мархаев.

По сообщению Мархаева, инцидент произошел в Улан-Удэ. Мать девушки с диагнозом ДЦП и умственная отсталость, являющейся инвалидом первой группы, рассказала, что дочь неоднократно насиловал тренер по плаванию. Мужчина назначил ей сеансы массажа, во время которых все и происходило.

Тренера арестовали по подозрению в надругательстве и угрозах физическим устранением, однако он до суда убыл в зону проведения СВО. По словам женщины, в документах по его отъезду при этом указана более легкая статья, наказуемая денежным штрафом. Мать девушки призвала разобраться в ситуации.

Ранее мать двоих детей из Сибири решила отправиться на работу в зону СВО.