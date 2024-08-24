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В Башкирии на ходу загорелась электричка

МЧС Башкирии: электричка загорелась во время движения

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Гафурийском районе республики Башкортостан загорелся электродвигатель электрички, которая следовала по маршруту »Стерлитамак — Карламан». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

«Пожарные МЧС России выехали на тушение по сообщению, что на 96 километре Куйбышевской железной дороги загорелся электродвигатель электрички, которая следовала по маршруту «Стерлитамак — Карламан», — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, в составе находилось три вагона, самостоятельно эвакуировались 12 человек, пострадавших нет. Возгорание было потушено локомотивной бригадой до прибытия пожарных специалистов.

В МЧС Башкирии добавили, что электричка была отбуксирована на станцию «Белое Озеро». Позже пассажиры продолжили движение на электричке «УфаКумертау».

В настоящее время задержки в движении поездов нет, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

До этого сообщалось, что в вагоне электрички на станции Поварово в Подмосковье было ликвидировано открытое горение.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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