Раненую собаку, которая больше часа барахталась в море, спасли в Приморье

В Приморье спасли раненую собаку, которая больше часа провела в воде. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Находке. Очевидцы рассказали, что собака провела в море больше часа, пытаясь выжить. Животное спас экипаж буксира, который вытащил ее из воды и доставил на сушу. Пса передали волонтерам.

По предварительной версии, она прыгнула в воду, пытаясь спастись от нападения других собак. На теле животного обнаружили укусы. Ей уже успели дать кличку Ночка. Видео спасения пса опубликовал Telegram-канал «Виртуальная Находка».

До этого в Хабаровском крае пес спас своего хозяина от агрессивного медведя во время похода в лес за грибами. Хищник нанес питомцу мужчины раны когтями, однако в результате испугался и отступил. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику и в срочном порядке провели операцию, а также назначили лечение.

Ранее в Ленобласти спасатели вывели из реки лосенка, которого собаки загнали в воду и покусали.