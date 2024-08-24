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В Челябинской области мужчина изрезал ножом бывшую девушку

Жителя Челябинской области подозревают в нападении с ножом на бывшую девушку

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Shutterstock

В Челябинской области мужчина изрезал ножом свою бывшую девушку и был задержан. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 22 июня в поселке Нагорный Увельского района области. Между бывшими сожителями возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес 21-летней девушке не менее 8 ударов ножом в шею и туловище.

Спасти пострадавшую не удалось. Злоумышленника задержали, мужчине предъявлено обвинение, обстоятельства произошедшего устанавливаются. На время расследования обвиняемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Калининградской области мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу, проникнув к ней домой. Девушка негативно отреагировала на его визит. После чего началась ссора, в ходе которой мужчина дважды ударил хозяйку ножом в грудь и живот, а затем скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали и спасли, она по-прежнему восстанавливается после нападения. Ее бывшего партнера задержали, ему уже предъявлено обвинение.

Ранее россиянин напал с ножом на бывшую жену и ее мать.

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