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Следователи выясняют, как в ИК-19 попали ножи и флаги запрещенных организаций

Следователи допрашивают работников и осужденных ИК-19 под Волгоградом

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Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в ИК-19 работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных.

По словам собеседника агентства, в том числе устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, у заключенных оказались ножницы, ножи, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства. Также ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее в Госдуме прокомментировали ликвидацию террористов в волгоградской колонии.

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Захват колонии в Суровикино
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