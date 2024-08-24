Следователи выясняют, как в ИК-19 попали ножи и флаги запрещенных организаций

Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в ИК-19 работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных.

По словам собеседника агентства, в том числе устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, у заключенных оказались ножницы, ножи, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства. Также ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее в Госдуме прокомментировали ликвидацию террористов в волгоградской колонии.