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На западе Украины мужчину избили и морили голодом в военкомате

«Страна»: мужчину избили и морили голодом в военкомате на западе Украины

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Shutterstock

Мужчину избили в военкомате города Любомль Волынской области на западе Украины. Об этом рассказала его мать, чей рассказ опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам женщины, его там били и не давали есть. У парня «открылась рвота, за это его избили снова», добавила украинка.

Также отмечается, что после обращения в полицию в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) приехали правоохранители. В результате парня увезли оттуда на скорой. При этом, по словам женщины, они отключили бодикамеры и отказались снимать побои.

22 августа депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в военкомата и признали его годным к службе.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе военкомы травмировали женщину.

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