Бастрыкин обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обжаловал в Генеральной прокуратуре решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела об избиении инвалида-ветерана специальной военной операции (СВО) зимой прошлого года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина с инвалидностью сделал замечание водителю, который неправильно припарковал машину. После этого водитель и его знакомый повалили оппонента на землю и избили.

«В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции», — заявили в Следственном комитете.

При этом прокурор Василеостровского района Санкт-Петербурга вернул дело на дополнительное расследование, решив, что сам потерпевший спровоцировал нападавших.

В СК заявили, что надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его жены, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых.

В мае в Белгороде неизвестные избили участника специальной военной операции на Украине.

До этого сообщалось о происшествии в Калужской области, где участника СВО избили толпой, после того, как он подрезал автомобиль односельчанина.

Ранее в Владивостоке мужчина напал на ветерана СВО из-за шума и звуков его протеза.