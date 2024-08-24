Пенсионер едва не утонул в грязи на пляже, мужчину спасли двое подростков

В графстве Дербишир пожилой мужчина едва не захлебнулся, когда увяз в грязи на пляже во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Metro.

75-летний Гаррет Перри-Джонс гулял с собакой в районе местного пляжа в устье реки, в какой-то момент пенсионер поскользнулся и упал лицом в грязь, его ноги по колено застряли в трясине. Мужчина попытался выбраться, но еще глубже увяз в ловушке. Спустя полчаса вода начала прибывать, пенсионер мог захлебнуться.

Его крики о помощи услышали гулявшие вдоль реки подростки. Дети схватили поводок, который лежал неподалеку, и принялись вытаскивать британца из грязи.

«Ребята продолжали тянуть, и через 30 минут я освободился. Я лежал плашмя, и к тому времени вода дошла до верха моих ног. Еще через 10 минут вода накрыла бы меня», — рассказал Гаррет Перри-Джонс.

Мужчина добрался до дома и спустя сутки смог разыскать своих спасителей, он дал детям немного денег и подарил по паре наручных часов.

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