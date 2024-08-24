Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер едва не утонул в грязи на пляже, мужчину спасли двое подростков

Metro: в Великобритании школьники спасли пенсионера, застрявшего в грязи

close
100%
serato/Shutterstock/FOTODOM

В графстве Дербишир пожилой мужчина едва не захлебнулся, когда увяз в грязи на пляже во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Metro.

75-летний Гаррет Перри-Джонс гулял с собакой в районе местного пляжа в устье реки, в какой-то момент пенсионер поскользнулся и упал лицом в грязь, его ноги по колено застряли в трясине. Мужчина попытался выбраться, но еще глубже увяз в ловушке. Спустя полчаса вода начала прибывать, пенсионер мог захлебнуться.

Его крики о помощи услышали гулявшие вдоль реки подростки. Дети схватили поводок, который лежал неподалеку, и принялись вытаскивать британца из грязи.

«Ребята продолжали тянуть, и через 30 минут я освободился. Я лежал плашмя, и к тому времени вода дошла до верха моих ног. Еще через 10 минут вода накрыла бы меня», — рассказал Гаррет Перри-Джонс.

Мужчина добрался до дома и спустя сутки смог разыскать своих спасителей, он дал детям немного денег и подарил по паре наручных часов.

Ранее двое школьников по пояс увязли в грязи в Иркутской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами