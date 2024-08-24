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Названо число гуманитарных миссий, которые Израиль не пустил в Газу за август

Израиль в августе отказал в доступе 125 гуманитарным миссиям в Газе

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Hatem Khaled/Reuters

Правительство Израиля с начала августа отказало в предоставлении доступа 125 из 425 гуманитарных миссий в секторе Газа. Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает ТАСС.

По данным агентства, 147 подобных гуманитарных операций было запланировано на севере анклава. Но израильская сторона отказала 46 из них, что стало порядка 31% от общего числа запланированных миссий. На юг Газы должны были прибыть порядка 278 гуманитарных миссий. Правительство Израиля отказало 79 из них — около 28%.

Как отмечается в докладе, в секторе Газа наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов, а также средств для очистки воды.

До этого стало известно, что кабмин РФ выделил МЧС порядка 250 миллионов рублей на компенсацию расходов по эвакуации граждан из Палестины. Сообщалось, что часть этих средств будет потрачена на доставку гуманитарной помощи в Ливию и сектор Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина по ситуации.

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