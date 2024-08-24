Тело убитой на Маврикии россиянки отправят в Челябинск для похорон

Елена, подруга убитой на Маврикии россиянки Залии Шамигуловой, рассказала «Газете.Ru», что подозреваемому еще не предъявили обвинение. По ее словам, полиция выясняет мотив преступления.

«Прошел обряд по мусульманским традициям, мы организовали прощание. В ближайшее время отправим тело родственникам для похорон в Челябинске. Мотив сейчас выясняют. На текущий момент основная версия, что из-за ревности. Тем не менее это предварительное видение. Сейчас мотив полиция уточняет. И насколько я знаю, еще не предъявлено обвинение, идут работы, ведется следствие», — сказала она.

21 августа СМИ сообщили о пропаже 29-летней россиянки Залии Шамигуловой на острове Маврикий. Позже девушку нашли мертвой в городе Вакоа-Феникс, ее тело со множеством ножевых ранений закопали в районе Ля-Мари. Сообщалось, что убитая была уроженкой Башкирии. Она преподавала в вузе и удаленно работала карьерным консультантом. Россиянка прилетела на курорт с подругой в июне, а к сентябрю рассчитывала вернуться домой. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний гражданин Маврикия Пурявирсингх Сундур. Сообщалось, что он дал признательные показания.

Ранее в Турции убили двух россиянок, их тела нашли в кустах на обочине.