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Тело убитой на Маврикии россиянки отправят в Челябинск для похорон

Подруга убитой на Маврикии россиянки заявила, что мотив преступления пока не известен

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Залия Шамигулова/VK

Елена, подруга убитой на Маврикии россиянки Залии Шамигуловой, рассказала «Газете.Ru», что подозреваемому еще не предъявили обвинение. По ее словам, полиция выясняет мотив преступления.

«Прошел обряд по мусульманским традициям, мы организовали прощание. В ближайшее время отправим тело родственникам для похорон в Челябинске. Мотив сейчас выясняют. На текущий момент основная версия, что из-за ревности. Тем не менее это предварительное видение. Сейчас мотив полиция уточняет. И насколько я знаю, еще не предъявлено обвинение, идут работы, ведется следствие», — сказала она.

21 августа СМИ сообщили о пропаже 29-летней россиянки Залии Шамигуловой на острове Маврикий. Позже девушку нашли мертвой в городе Вакоа-Феникс, ее тело со множеством ножевых ранений закопали в районе Ля-Мари. Сообщалось, что убитая была уроженкой Башкирии. Она преподавала в вузе и удаленно работала карьерным консультантом. Россиянка прилетела на курорт с подругой в июне, а к сентябрю рассчитывала вернуться домой. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний гражданин Маврикия Пурявирсингх Сундур. Сообщалось, что он дал признательные показания.

Ранее в Турции убили двух россиянок, их тела нашли в кустах на обочине.

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