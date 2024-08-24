В Приморье месяц ищут семейную пару, которая пропала в лесу

СК Приморья возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 19 июля, лесник с сожительницей и приятелем приехали на деляну в Шкотовском районе Приморского края для охраны объекта. 23 июля мужчина и женщина ушли с деляны в лес и не вернулись. Их знакомый, который остался охранять участок, не смог обратиться к спасателям и полицейским в течение нескольких дней из-за отсутствия связи.

По факту пропажи людей возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работали следователи-криминалисты, проведен осмотр территории лесной деляны, а также бытовки, где проживали мужчина и женщина, изъяты их личные вещи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии успешно завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Школьник ушел в лес за ягодами в Белорецком районе и домой не вернулся. Родственники подростка обратились в экстренные службы, мальчика искали волонтеры, полиция и спасатели. Пропавшего обнаружили на следующее утро. Мальчик провел ночь в заброшенной постройке в лесу. Подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее шестилетний ребенок пять дней выживал в лесу, питаясь ягодами.