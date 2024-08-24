К тушению лесного пожара в Домбае подключили авиацию

К тушению лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии подключили авиацию. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным пресс-службы ведомства, пожарный вертолет Ка-32 точечно сбрасывает воду и средства тушения по гребню склона.

В МЧС добавили, что на месте пожара работает 101 человек и 24 единицы техники.

Вертолет прибыл на место возгорания накануне, но его использование стало невозможным из-за ухудшения погодных условий, отмечали в МЧС.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали из Домбая 236 человек, в том числе 43 детей. Всех разместили в безопасном месте.

Лесной пожар разгорелся с новой силой из-за сильного ветра, сообщил «Газете.Ru» местный житель Ибрагим Узденов, который помогает тушить возгорание. Заблокированные огнем туристы успели выбраться.

Ранее на Домбае сухое дерево придавило маленького ребенка.