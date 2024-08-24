В Тульской области школьница разбилась, играя в заброшенном здании

В Кимовске несовершеннолетняя выпала из окна во время игр в заброшенном здании. Спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Инцидент произошел 21 августа в заброшенном здании в Кимовске. 13-летняя девочка находилась в заброшке вместе с друзьями, дети обследовали постройку. В какой-то момент школьница ее удержалась и упала из окна второго этажа. Спасти пострадавшую не удалось.

По данным местных СМИ, заброшенное здание раньше принадлежало Кимовскому радиоэлектромеханическому заводу. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника доставили в детскую больницу.

Ранее в Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке.