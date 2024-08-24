Житель Анапы отдал курьеру 90 млн рублей наличными для зачисления на «безопасный счет»

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали жителя Новосибирска, который подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщает городское управление МВД России.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Анапы, мужчина сообщил, что с ним по телефону связались неизвестные. Под предлогом сохранения сбережений аферисты убедили россиянина снять все накопления для перевода на якобы безопасный счет.

Доверчивый анапчанин обналичил средства и передал курьеру мошенников 90 млн рублей. Личность пособника мошенников удалось установить, полицейские задержали 45-летнего жителя Новосибирска, который уже успел перевести деньги своим «работодателям». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, мужчине может грозить до 10 лет заключения.

До этого сообщалось, что жительница Карелии поверила мошенникам, последовала их указаниям и лишилась квартиры. Россиянка взяла несколько кредитов и отправила злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Позже мошенники рассказали, что кто-то получил право собственности на ее квартиру. Жилплощадь необходимо было продать. После сделки россиянка отправила мошенникам 4,5 миллиона рублей и сожгла все документы.

Ранее россиянин поучаствовал в «секретной операции спецслужб» и лишился 13,9 млн рублей.