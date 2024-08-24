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На Украине заявили о национальной катастрофе

Кущ счел катастрофой перспективы сокращения населения Украины до 10 млн

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Carlos Barria/Reuters

За 75 лет население Украины может сократиться до 10 млн человек. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, это может произойти прежде всего из-за миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы.

Кущ обратил внимание, что в 2023 году в стране родились 187 тыс. детей, тогда как годом ранее на свет появились 230 тыс. детей. Это означает, что рождаемость на Украине упала более чем на 30%, отметил он. Эксперт допустил, что в 187 тыс. новорожденных были записаны все дети, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении. В эту цифру входят и те, кто родился за рубежом, прежде всего в ЕС.

«Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа», – написал Кущ.

Он добавил, что не понимает людей, которые еще не осознали эту простую истину.

До этого директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что по самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек.

Она также напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 млн человек.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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