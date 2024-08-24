Названа причина экстренной посадки пассажирского самолета Ан-2 в Якутии

Пассажирский самолет Ан-2, на борту которого было 11 человек, совершил экстренную посадку в Якутии из-за отказа двигателя. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Воздушное судно вылетело из поселка Солнечный Усть-Майского района и совершило вынужденную посадку в пяти километрах от места взлета.

«Предварительной причиной стал отказ двигателя», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

20 июля при посадке пассажирского самолета в городе Мирный в Якутии произошел разрыв пневматиков основных опор шасси. В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

19 июля вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии. На его борту находились три пассажира и один пилот. Поиски приостанавливались из-за сложных метеоусловий. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за вибрации двигателя.