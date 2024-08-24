Британские власти разработали план на случай смерти кота Ларри

Британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, несущего службу в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Об этом пишет газета The Times.

«План Даунинг-стрит на случай, если у кота Ларри закончатся 9 жизней. Он прогнал несколько мышей и пять премьер-министров», — говорится в публикации.

Журналисты сообщают, что высокопоставленные чиновники, работающие в резиденции премьер-министров в течение последнего года, разработали план об объявлении кончины кота под кодовым названием «Ларри Бриджес».

Они отобрали снимки кота и пресс-релиз, чтобы опубликовать после известия о его смерти.

Однако Ларри, несмотря на почтенный возраст, чувствует себя хорошо.

До этого газета Daily Mail писала, что новый премьер Британии Кир Стармер намеревался привезти в резиденцию свою кошку Джо-Джо.

Ранее газета The Sun писала, что главному мышелову резиденции британских премьер-министров коту Ларри нездоровится.