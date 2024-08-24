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В Пролетарске Ростовской области потушили крупный пожар

МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в Пролетарске Ростовской области

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Depositphotos

В Пролетарске Ростовской области потушили крупный пожар. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в Telegram-канале.

«В Ростовской области сотрудники МЧС России ликвидировали пожар: горела сухая растительность на 14,9 гектара, строения на 360 квадратных метрах», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.

23 августа сообщалось, что в Пролетарске огонь с горящей сухой травы и камыша перешел на жилые дома.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов на Ростовскую область. Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Из-за взрывов на нефтебазе жители Пролетарска оставляют дома и уезжают на дачи.

Ранее в Стерлитамаке произошел пожар на газопроводе.

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