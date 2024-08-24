Юрист предупредил об опасности написания книг на заказ

В последнее время широкое распространение в социальных сетях получило такое явление как «написание книги под ключ». Гражданам предлагается платная услуга по написанию и изданию книги за их авторством. О последствиях такой деятельности «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«По всей видимости, спрос на такое «творчество» есть, многие люди хотели бы презентовать себя в качестве писателя, автора хотя бы одной книги. Однако такая услуга несет в себе и определенные риски», — объяснил он.

Так, гражданское законодательство России предусматривает, что автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Передать право на авторство произведения легально невозможно.

«В процессе оказания такой услуги как написание книги за другого человека возникает большое количество материалов (переписка с заказчиком, черновики и др.), которые впоследствии легко могут стать доказательствами, однозначно подтверждающими чужое авторство», — подчеркнул юрист.

Таким образом, заказчик, «написав» и издав такую книгу под своим именем, в дальнейшем может стать объектом шантажа со стороны настоящего автора.

Репутационные и финансовые потери от обнародования такого факта явно повлекут для незадачливого автора крайне негативные последствия.

Кроме того, немаловажным фактором является то, что реализовать печатные издания сейчас крайне тяжело.

«Каким-то спросом пользуются либо явные коммерческие проекты известных авторов, либо специализированная литература, интересная узкому кругу читателей. То есть рассчитывать на коммерческий успех такого заемного творчества вряд ли возможно», — резюмировал Хаминский.

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