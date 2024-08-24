Россиянам объяснили, что делать, если вас оскорбили в интернете

Сидя за экраном компьютера или держа в руках смартфон, некоторым кажется, что они могут писать в интернете все, что угодно — в том числе, оскорблять других лиц, и за такое поведение не придется нести ответственность. Если вы столкнулись с подобным отношением в сети, можно отстоять свою честь, достоинство и наказать обидчика. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат МКА «Ковалев, Малютов и партнеры» Кристина Цыпкало.

Понятие оскорбления прописано в ст. 5.61 КоАП РФ. Согласно административному законодательству, это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, которая не соответствует общим моральным нормам. Про обстоятельства правонарушения КоАП РФ ничего не говорит, поэтому к ответственности можно привлечь даже в случае, если вас унизили в сети интернет, что подтверждается обзором судебной практики ВС РФ.

«Закон не дает четких критериев, какая форма высказывания считается приличной, а какая — нет. Поэтому определять это будет судья, а при необходимости — назначенная им экспертиза. Если в материалах дела будет достаточно доказательств, позволяющих рассмотреть его по существу, то проведение экспертизы не требуется. Оскорблением могут считаться даже выражения, не содержащие матерных слов, но грубые и уничижительные, с просторечными формулировками — на этот счет уже есть соответствующая судебная практика», — объяснила она.

При этом давать человеку оценку и выражать личное мнение, даже отрицательное, не запрещено, поясняет эксперт.

«Важно, чтобы слова имели целью унизить чужое достоинство, поэтому, даже если высказывания нам очень неприятны, этот вовсе не означает, что суд расценит их как оскорбление», — сказала эксперт.

Если вас оскорбили в сети, можно заставить обидчика заплатить административный штраф и взыскать компенсацию морального вреда, но для этого необходимо собрать доказательства. Не затягивайте — комментарий в интернете легко удалить, и убедить суд в том, что вас унизили, будет малореально.

«Лучше всего зафиксировать доказательства нотариально — но минус этого способа в том, что за работу специалиста придется заплатить. Причем стоит заверение, в среднем, от 2-3 тыс. рублей за заверение одной интернет-страницы, но в больших городах ценник на подобные услуги может быть выше. Поэтому, если негативное высказывание в ваш адрес было разовым и не нанесло репутационных потерь, подумайте, стоит ли начинать судебную тяжбу», — подчеркнула адвокат.

Эксперт также рассказала, как выглядит процедура у нотариуса. Так, специалист открывает при клиенте нужную страницу в интернете, делает скриншот, потом составляет протокол о том, что осмотрел доказательства, и подшивает к нему распечатанные скриншоты. Это дорогой способ, но из всех существующих наиболее эффективный — документы от нотариуса суд точно примет к рассмотрению.

Если обратиться к специалисту нет возможности, то сохраните доказательства самостоятельно — сделайте скриншоты экрана так, чтобы они содержали адресную строку, дату и время. Если в сеть выложили голосовые сообщения или изображения с оскорблениями в ваш адрес, скачайте их.

«Если уничижительные комментарии в ваш адрес появились в группах в социальных сетях, мессенджерах или на каком-либо сайте, то с требованием удалить оскорбления нужно обращаться к администратору группы или владельцу портала соответственно. Только предварительно не забудьте зафиксировать доказательства, если хотите впоследствии получить компенсацию за моральный ущерб», — отметила Цыпкало.

В случае, если ваше обращение не возымело эффект, обратитесь в прокуратуру, приложив собранные скриншоты и сообщения. Так же нужно поступить, если вас оскорбляют в частном порядке — например, бывший супруг. Прокурор возбудит административное дело и передаст его в суд.

Если обидчик будет признан виновным, на него наложат штраф — например, для физических лиц его размер составляет до 10 тыс. рублей. Лимитов по компенсации морального вреда нет, поэтому теоретически вы можете указать в исковом заявлении хоть миллион рублей, но учтите, что итоговая сумма может быть уменьшена, а ее размер оставлен на усмотрение суда.

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