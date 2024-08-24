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Эксперт рассказал, как замедление YouTube отразится на доходах российских артистов

Предприниматель Киселев: в шоу-бизнесе происходит полное импортозамещение

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Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

С начала августа у пользователей из России появились проблемы с доступом к контенту на YouTube — видеоролики на хостинге практически перестали загружаться, в их числе и музыкальные клипы российских звезд. Однако, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» основатель лейбла Rocket Records Юрий Киселев, артисты в этой ситуации не пострадают.

По словам предпринимателя, к проблемам с работой YouTube в музыкальной индустрии готовились давно, и у большинства артистов уже давно есть аккаунты в других социальных сетях и на отечественных видеохостингах.

«Последние два года все понимали, что у YouTube позиция шаткая, и что куда правильнее и логичнее работать с российскими платформами, которых сейчас предостаточно. Основными стали ВКонтакте и Rutube, куда артисты свой контент дублируют, а порой создают эксклюзивный контент для этих площадок. Часть поклонников привыкла ждать публикацию контента именно на YouTube, но со временем, эта аудитория тоже переключится на российские аналоги», — сказал он.

Если говорить о доходах, Киселев подчеркнул, что монетизация на YouTube для россиян была отключена еще два года назад, поэтому если артисты и зарабатывали, то на рекламе.

«Судя по всему, сейчас рекламодатели поддержат тренд и уйдут на российские платформы. При этом основным источником заработка у артистов по-прежнему остается стриминг, оффлайн-мероприятия и крупные контракты с брендами», — добавил эксперт.

В заключение Киселев подчеркнул, что в шоу-бизнесе, как и в других сферах бизнеса в нашей стране, происходит полное импортозамещение, на которое требуется время.

«Процесс идет. Поэтому нельзя сказать, что уход YouTube из России как-то значительно отразится на наших артистах», — заключил бизнесмен.

Ранее юрист ответил, нужна ли в России уголовная ответственность за дипфейки.

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